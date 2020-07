Rookwolken boven Den Haag door brand in parkeergarage

In een voormalig parkeergarage op de Rijswijkseweg in Den Haag woedde woensdagmiddag een brand. ‘De brand is onder controle en we zijn aan het nablussen’, aldus de woordvoerder van de brandweer. Dat meldt mediapartner Omroep West .

Het incident gebeurde rond 13.00 uur. De brand was ontstaan in een auto. De rookontwikkeling was goed te zien. Brandweermannen hebben drie mensen uit het gebouw gehaald, zij raakten niet gewond. De brandweer liet rond 14.00 uur weten dat de brand onder controle is.