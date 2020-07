Grootste zeesluis ter wereld mogelijk vernoemd naar Haagse gebarentolk Irma Sluis

Het zou zomaar kunnen dat de grootste zeesluis van de wereld, bij het Noord-Hollandse Velsen, wordt vernoemd naar de Haagse gebarentolk Irma Sluis. De gemeente Velsen en Rijkswaterstaat hebben Nederlanders gevraagd om mee te denken over de naam voor het nieuwe, gigantische bouwwerk. Onder de bijna vijfhonderd suggesties die nu zijn ontvangen, wordt de naam Irma Sluis ‘opvallend vaak genoemd’, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Ook op sociale media lijkt een flinke lobby aan de gang om de naam van Sluis bovenaan de lijst te krijgen. ‘Zij maakt net als een sluis verbinding’, wordt als belangrijk argument voor de mogelijke naamgeving genoemd. Dat meldt mediapartner Omroep West .

De Haagse gebarentolk werd in korte tijd landelijk bekend omdat zij premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bijstond tijdens hun coronapersconferenties. De Drentse band Mooi Wark wijdde zelfs een lied aan haar. Sluis zelf liet in schaarse interviews weten dat ze niet zit te wachten op alle aandacht die haar werk voor de premier met zich meebracht. ‘Het was toeval dat ik op de persconferenties werd gezet, dat was alleen omdat ik in Den Haag woon’, wuifde zij alle lof weg.

Begin 2022

Een andere naam die vaak wordt geopperd voor de sluis is ‘Sluisje McSluisface’. Dit als knipoog naar Boaty McBoatface. Dat is de naam die een peperdure, hypermoderne Britse onderzeeboot kreeg nadat de Britse regering burgers vroeg mee te denken over een nieuwe naam.

De inzendingstermijn sluit 4 augustus. Daarna stelt de naamgevingscommissie een lijst met maximaal honderd mogelijkheden samen, die wordt voorgelegd aan het bewonersoverleg. Uiteindelijk blijven er vijf namen over waar het college van burgemeester en wethouders van Velsen een keuze uit maakt. De grootste zeesluis ter wereld wordt vijfhonderd meter lang, zeventig meter breed en achttien meter diep. De eerste schepen moeten begin 2022 gebruik gaan maken van de doorgang.