‘Alles uit de kast’ voor betaalbare woningen in Den Haag

Den Haag doet alles wat mogelijk is om iedereen fatsoenlijk en betaalbaar te laten wonen. Dat zegt wethouder Martijn Balster (PvdA). Het stadsbestuur trekt vijftig miljoen euro uit om meer sociale en betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen. Bovendien gaat de gemeente op zoek naar locaties waar versneld woningen kunnen worden gebouwd, meldt mediapartner Omroep West.

Deze plannen zijn opgenomen in de Woonagenda 2020-2023 die woensdag naar de gemeenteraad is gestuurd. Volgens wethouder Balster staat de betaalbaarheid van woningen in de stad onder druk. ‘De wachtlijsten zijn de laatste vijf jaar verdubbeld’, zegt hij. ‘De gemiddelde wachttijd is zeven jaar en starters moeten zelfs negen jaar wachten.’

Om de crisis in de woningmarkt het hoofd te bieden moet er veel meer gebouwd worden. ‘En we willen bouwen voor elke portemonnee’, zegt Balster. Den Haag heeft het voornemen om jaarlijks vierduizend huizen te bouwen. ‘Twaalfhonderd hiervan moeten sociale woningen zijn, achthonderd middeldure huur en achthonderd betaalbare koopwoningen.’

Compensatie

De nieuwe woningen komen voornamelijk in de Binckhorst, Den Haag Zuidwest en rondom de stations. Dit gebied heet het Central Innovation District (CID). Balster: ‘Vooral in het CID staat de sociale woningbouw onder druk. Als het niet lukt om in dit gebied te voldoen aan de afspraak om dertig procent sociale woningbouw toe te voegen, dan gaan we naar andere plekken waar we dit kunnen compenseren. Het kan dan voorkomen dat op andere locaties in de stad een groter percentage dan dertig procent sociale woningen gebouwd zullen worden.’

Daarnaast gaat het stadsbestuur locaties zoeken waar woningbouw nog mogelijk is. Het gaat om braakliggende terreinen of plekken zoals bijvoorbeeld de busremise van Connexxion in Loosduinen. ‘We kijken of als Connexxion weg is, we het gebied versneld kunnen ontwikkelen en hier woningen kunnen neerzetten.’

Markt oververhit

Balster erkent dat bouwen van betaalbare woningen ‘ingewikkeld’ is in deze tijd. ‘De markt is al oververhit en daar is de coronacrisis overheen gekomen. Het is de moeilijkste opgave ooit. We kunnen het daarom niet alleen. We hebben het Rijk heel hard nodig. De miljarden die de landelijke overheid uittrekt voor woningbouw moet ook onze kant op komen. Daarnaast zijn de regio, de woningcorporaties en alle andere partners nodig om de woningnood op te lossen. We moeten er samen de schouders onder zetten.’