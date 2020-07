Coffeeshop Galaxy in de Weimarstraat voor drie maanden gesloten

Op last van de burgemeester van Den Haag is coffeeshop Galaxy aan de Weimarstraat voor drie maanden gesloten. Op 28 juni 2020 ontstond daar een conflict dat uitmondde in een schietpartij dichtbij de coffeeshop.

Op het moment van de schietpartij liepen en fietsten meerdere personen langs. Dit incident zet de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de buurt verder onder druk. Geconstateerd is dat de schietpartij direct verband hield met het conflict dat in de coffeeshop had plaatsgevonden.

Vlak na het schietincident besloot de eigenaar van de coffeeshop zelf zijn zaak voor twee weken te sluiten. In het handhavingsbeleid voor horeca- en alcoholverstrekkers is bepaald dat zaken mogen worden gesloten als er sprake is van een ernstig geweldincident in directe relatie met de horeca-inrichting. Daartoe heeft de burgemeester besloten.