Dankzij nieuw fietsviaduct in een keer van Ypenburg naar de binnenstad

Met de afronding van het fietsviaduct over de A4 en het fietspad vanaf het viaduct door de Vlietzoom naar de Westvlietweg is het Trekfietstracé klaar. Fietsers uit Ypenburg kunnen zo in een keer doortrappen naar de binnenstad.

De aanleg van het viaduct heeft zo’n twaalf miljoen euro gekost, maar is het volgens verkeerswethouder Robert van Asten (D66) meer dan waard. “Bewoners uit Ypenburg moesten eerst omfietsen. Deze baan zorgt er voor dat zij vaker de auto kunnen laten staan”, zegt de wethouder al fietsend.

Fietsambassadeurs

Het trekfietstracé is onderdeel van de wens om fietsen in Den Haag populairder te maken. Zo wil het stadsbestuur meer van dit soort sterfietsroutes in de stad hebben en zijn er fietsambassadeurs in het leven geroepen. Zij zorgen voor evenementen en trainingen die mensen de fiets op helpen. Ayoub Aydin is een van de fietsambassadeurs: “Mijn missie is om met name kinderen uit vluchtelingenlanden te leren fietsen.”

Vanaf het viaduct is het nog ongeveer twintig minuten fietsen naar de binnenstad van Den Haag. “Het is een mooi pad, je hebt mooi uitzicht, dus ik zou iedereen aanraden lekker een tochtje te gaan maken”, aldus Van Asten.