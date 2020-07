HTM wil meer bussen en trams laten rijden in de spits

De Haagse vervoermaatschappij HTM gaat in de dienstregeling van komend jaar vaker in de spits rijden. HTM meldt donderdag aan mediapartner Omroep West dat het Vervoerplan voor 2021 binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is goedgekeurd.

Concreet betekent dit dat er extra trams gaan rijden op de lijnen 2, 3, 4 en 9 en extra bussen op de lijnen 21 en 26. De eindhalte van bus 23 aan het De Savornin Lohmanplein wordt verplaatst naar de huidige taxistandplaats aan het plein, vlak tegenover de halte van RandstadRail lijn 3. Daardoor hoeft de bus minder om te rijden bij het plein en wordt overstappen op de tram makkelijker.

Spitstram 10, die gepland was voor 2021, wordt een jaar opgeschoven. Dat heeft te maken met het aanpassen van de infrastructuur en een ander indeling van de lijnen 15, 16 en 17, die wat meer tijd nemen dan vooraf werd aangenomen.

Minder inkomsten

Het plan van HTM is van vóór de coronacrisis en met de gevolgen daarvan is dan ook geen rekening gehouden. Maar die gevolgen zijn er wel, uiteraard: ‘Vanwege de coronamaatregelen rijden wij vanaf 1 juli weliswaar een volledige dienstregeling, maar vervoeren wij al maanden veel minder reizigers’, zegt algemeen directeur Bierman van de HTM. ‘Minder reizigers betekent minder inkomsten.’

De Rijksoverheid heeft vervoermaatschappijen steun toegezegd tot het einde van dit jaar. Maar hoe dat volgend jaar zal zijn is nog onduidelijk. ‘We zijn hierover al in gesprek met de Rijksoverheid, vervoerregio’s en vervoerders. In september worden de gesprekken daarover hervat’, meldt Bierman.