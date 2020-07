Marokko opent beperkt grenzen voor ‘terugkeerders’

Marokko opent 14 juli de grenzen voor buitenlanders die er weg willen en Marokkanen die willen terugkeren. Het land blijft voor andere reizigers zoals toeristen nog gesloten, meldden Marokkaanse media. De grens was sinds half maart dicht als onderdeel van een strenge lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Talrijke buitenlanders onder wie veel Nederlanders kwamen vast te zitten in het Noord-Afrikaanse land. Tienduizenden Marokkanen konden niet meer naar huis. In Den Haag demonstreerden op 12 juni gestrande Marokkanen bij de ambassade van hun land, omdat zij terug naar huis wilden.

De heropening van de grens is vooralsnog beperkt. Reizigers richting Marokko moeten eerst een coronatest doen en het resultaat bij aankomst tonen. Ook worden er nog geen veerboten uit Spanje toegelaten. De terugkeerders moeten per vliegtuig of anders met veerboten uit het Franse Sète of het Italiaanse Genua naar Marokko gaan.

Toeristen zijn vooralsnog niet welkom tot ongenoegen van de toerismesector die enorme verliezen lijdt als gevolg van de lockdown. De Marokkaanse regering heeft niet bekendgemaakt wanneer de grens ook voor hen weer opengaat. De speciale noodtoestand die vanwege het virus geldt, zou vrijdag eindigen. De regering heeft volgens Marokkaanse media donderdag echter besloten die een maand langer, tot 10 augustus, van kracht te laten zijn. Marokko gaat ondertussen wel door met het versoepelen van de coronamaatregelen. Ondernemingen, inclusief die in de horeca, zijn weer aan de slag gegaan en het openbaar vervoer rijdt weer.

Ongeveer een kwart van de circa 40.000 Marokkanen die in het buitenland vast kwamen te zitten, konden de afgelopen tijd met door de regering geregelde speciale vluchten naar huis vliegen. De Nederlandse regering heeft inmiddels de meeste Nederlanders ook met speciale vluchten kunnen repatriëren.

Marokko is relatief gespaard gebleven voor het virus. Het land van 36 miljoen inwoners telde nog geen 15.000 besmettingen en slechts 242 patiënten zijn volgens de officiële statistieken als gevolg van het virus overleden.