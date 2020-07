Minister De Jonge: sluiting HMC Bronovo past binnen kabinetsbeleid

De koers van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) om ziekenhuis Bronovo in de huidige vorm te sluiten, past binnen de beleidsplannen van het kabinet. Dat zegt minister Hugo de Jonge (CDA) in een reactie op de brief van de Facebookgroep ‘Bronovo MOET blijven’.

Het bestuur van het HMC heeft een jaar geleden besloten om Bronovo om te vormen tot een weekziekenhuis. Dit houdt in dat het ziekenhuis open is van maandag tot en met vrijdag voor planbare zorg (geen spoed), poliklinische zorg, controle voor zwangerschap, bloedprikken of een bezoek aan de radiologie. In het weekend en tijdens de feestdagen is het ziekenhuis gesloten. Daarnaast verhuisden de spoedeisende hulp (SEH) en de huisartsenpost (SMASH/HAP) respectievelijk naar de HMC Westeinde en HMC Antoniushove.

Voordat dit besluit werd genomen, heeft HMC zogeheten ‘dialoogtafels’ georganiseerd, legt minister De Jonge uit. Hier werden buurtbewoners geïnformeerd over de plannen en konden zij vragen stellen over wat de sluiting voor hen betekent. Ook waren er overleggen die over de inhoud van de zorg gingen. De conclusie na deze gesprekken was dat HMC de komende drie tot vier jaar alle drie de locaties van het HMC – Antoniushove in Leidschendam en Bronovo en Westeinde in Den Haag – open blijven.

“Spoedritten gingen al ruim 1,5 jaar naar Westeinde”

Bewoners van het Benoordenhout en omgeving maken zich zorgen over de acute zorg en de ambulancezorg. Maar volgens de bewindspersoon is het ziekenhuis aan het Westeinde hierop voorbereid. “Het is drukker geworden op de SEH van HMC Westeinde. Maar de totale SEH-capaciteit van HMC is, na de sluiting van de SEH Bronovo, gelijk gebleven: artsen en verpleegkundigen werken nu allemaal op HMC Westeinde en de capaciteit op deze SEH is uitgebreid met negen kamers. Daarmee heeft HMC landelijk gezien één van de grootste SEH’s van Nederland. Ook is het aantal klinische bedden uitgebreid met 80 bedden”, stelt hij.

De Jonge wil benadrukken dat levensbedreigende spoedritten al ruim 1,5 jaar alleen nog maar naar HMC Westeinde gingen, aangezien patiënten bij acute levensbedreigende situaties in het Westeinde “direct de beste zorg krijgen”.

“We kunnen met minder ziekenhuizen”

De minister stelt vast dat de koers van HMC aansluit bij zijn beleidsplannen rondom de ‘juiste zorg op de juiste plek’. De Jonge: “Verschillende ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat we met minder ziekenhuizen toekunnen. Dat betekent niet dat er minder zorg wordt verleend. De zorg vindt plaats op een andere plek, en waar mogelijk dichtbij huis. Er zullen dus ziekenhuizen verdwijnen, of locaties van ziekenhuizen, zoals het HMC Bronovo.”

“Ik begrijp dat de Facebookgroep ‘Bronovo MOET blijven’ goede zorg dichtbij huis wil ontvangen. En dat zij het liefst een ziekenhuis om de hoek willen hebben. De inwoners van Den Haag en omgeving hebben echter, ook na sluiting van de SEH van het HMC Bronovo, nog steeds toegang tot goede, toegankelijke en veilige zorg in de regio Den Haag”, aldus minister De Jonge.