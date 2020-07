Minister Martin van Rijn opgevolgd door Tamara van Ark

Na een invalbeurt van drie maanden maakt minister Martin van Rijn (Medische Zorg) donderdag plaats voor VVD’er Tamara van Ark. Van Rijn werd door premier Mark Rutte gevraagd de portefeuille over te nemen van Bruno Bruins, die in maart oververmoeid uitviel.

De in Den Haag woonachtige Van Rijn was een opmerkelijke keuze, omdat hij lid is van de PvdA, een partij die geen deel uitmaakt van dit kabinet. Hij trad op persoonlijke titel toe tot het kabinet. “Partijkleur is niet interessant”, zei Rutte toen hij Van Rijns aantreden bekendmaakte. De PvdA’er heeft veel ervaring als bestuurder in de zorg, en was in Ruttes vorige kabinet staatssecretaris op het ministerie van Volksgezondheid.

Van Ark was de afgelopen jaren staatssecretaris van Sociale Zaken. Zij wordt op die post opgevolgd door VVD-Kamerlid Bas van ’t Wout.