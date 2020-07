Moeder en zoons verdacht van online-oplichting

Vier Hagenaars zijn opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij zeker 29 online-oplichtingszaken. De verdachten zijn twee broers van 25 en 18 jaar, hun 43-jarige moeder en een 22-jarige vrouw. Bij huiszoekingen namen agenten dinsdag bijna 20.000 euro aan contant geld, een scooter en mobieltjes in beslag.

De politie ging tot actie over na diverse meldingen dat iemand via Marktplaats interesse toonde voor goederen en daarna via een link op betaalapp Tikkie toegang wist te krijgen tot de bankrekeningen van de verkopende personen. Via die rekeningen schaften de verdachten producten aan bij verschillende webshops.

De vier verdachten zitten vast.