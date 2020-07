‘Nederlanders steunen nog steeds coronamaatregelen’

Nederlanders steunen nog steeds met grote meerderheid de coronamaatregelen. Het merendeel is nog steeds tevreden over de versoepeling van de lockdown, de gezondheid van de Nederlanders en de economische maatregelen, meldt onderzoeksinstituut I&O Research.

Met het versoepelen van de lockdown is driekwart van de Nederlanders tevreden, met de gezondheid van het land 80 procent en met de economie zo’n twee derde van de bevolking. Ook werd gekeken naar het effect van de coronacrisis op eenzaamheid. Het aantal eenzame Nederlanders lag in april op een kwart en steeg in juni even naar een derde. Nu ligt dat percentage weer op 24 procent.

Veel mensen vinden het steeds moeilijker zich aan de maatregelen te houden. Het aantal mensen dat buiten afstand houdt en uitgebreid de handen wast neemt steeds meer af. Wel draagt het grote merendeel van Nederland in het openbaar vervoer een mondkapje.

Het grootste deel van de Nederlanders, 70 procent, is niet blij met protestacties tegen de coronamaatregelen. Voornaamste reden: de regels zijn er niet voor niks. Een klein deel, 12 procent, is positief over de acties. Die groep bestaat volgens het onderzoeksbureau alleen uit FVD-stemmers.

Uit de peiling van Maurice de Hond werd zondag bekend dat 53 procent van de Nederlandse bevolking de snelheid waarmee de regering de coronamaatregelen versoepelt prima vindt. Van de ondervraagden vindt 22 procent dat de overheid sneller te werk moet gaan, nog eens 22 procent ziet de regels liever iets minder snel verdwijnen. 45 procent van de Nederlanders acht de kans (vrij) groot dat in Nederland de komende drie maanden een tweede virusgolf zal komen.