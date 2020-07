Wethouder Boudewijn Revis (VVD) stapt op

De Haagse wethouder en eerste locoburgemeester Boudewijn Revis stapt op. Het plaatselijke VVD-kopstuk begint in oktober aan een baan bij Staatsbosbeheer, maakt hij donderdag bekend. Hij is nu nog verantwoordelijk voor financiën, stadsontwikkeling en Scheveningen.

De 45-jarige Revis kwam in 2008 in de gemeenteraad van Den Haag en werd in 2010 fractievoorzitter. Sinds 2012 is hij wethouder. Voor zijn politieke loopbaan was hij officier bij de Koninklijke Landmacht.

Revis schrijft aan de gemeenteraad dat hij een jaar geleden, in de zomer van 2019, begon na te denken over zijn toekomst. In oktober werd het echter onrustig toen twee collega-wethouders werden verdacht van corruptie en het stadsbestuur viel. Gelijktijdig stapte burgemeester Pauline Krikke op. Inmiddels heeft Den Haag een nieuwe coalitie en een nieuwe burgemeester. Revis schrijft dat zijn VVD nu voldoende tijd heeft “om na te denken over mijn opvolging en daarna zich voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen”.