Winkelier krijgt meer inspraak in eigen openingstijden

Ondernemers met een winkel mogen niet meer geconfronteerd worden met een gedwongen aanpassing van de openingstijden omdat de winkeliersvereniging waarbij zij zijn aangesloten dat wil. Het kabinet past de Winkeltijdenwet aan waardoor de ondernemer hierover meer te zeggen krijgt.

Voor kleine ondernemers met minder of geen werknemers in dienst is het moeilijk om zeven lange dagen per week open te zijn voor het winkelpubliek. Voor grote ketens is dit makkelijker. Zo ontstond er een conflict in het Groningse winkelcentrum Paddepoel over de koopzondag. Kleine ondernemers werden beboet als zij zich niet aan de collectieve afspraken hielden en op zondag hun deuren sloten.

De afspraken over openingstijden worden per winkelcentrum of -straat vaak vastgelegd in de vereniging van eigenaren, een coöperatie of een winkeliersvereniging. De wetswijziging regelt dat een winkelier expliciet moet instemmen voordat de vereniging de openingstijden aanpast. Dit voorkomt dat winkeliers tegen hun zin worden verplicht om bijvoorbeeld op zondag of in de avonduren hun deuren te openen.

Ze mogen overigens ook niet zomaar op eigen houtje hun openingstijden aanpassen, maar krijgen wel meer inspraak in de afspraken die hierover zijn gemaakt in de vereniging.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) stuurt de wetswijziging donderdag naar de Tweede Kamer. Met het voorstel “garanderen we dat die ondernemersvrijheid niet wordt beperkt door eenzijdige wijzigingen van openingstijden”, schrijft de bewindsvrouw.