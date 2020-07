Aantal banen in internationale sector blijft groeien

Den Haag en de buurgemeenten blijven profiteren van de aanwezigheid van internationale organisaties. De instellingen zoals Europol, de ambassades, het Internationaal Strafhof en internationale scholen leveren de regio veertigduizend banen op. Het aantal internationale organisaties is in 2019 gestegen naar 480, meldt mediapartner Omroep West.

Den Haag profileert zich al jarenlang als internationale stad. En dat legt de gemeente geen windeieren, zo blijkt uit onderzoek van Decisio. Het onderzoeksbureau doet elke drie jaar in opdracht van het Haagse stadsbestuur onderzoek naar de economische bijdrage van de internationale non-profitsector in de stad en de regio.

Uit het onderzoek blijkt dat de internationale organisaties een banenmotor zijn. Voor de stad Den Haag alleen levert deze sector in totaal bijna 22.000 banen op. Dat is 11 procent van de totale Haagse werkgelegenheid.

‘Terecht trots’

In de hele Haagse regio zorgen de instellingen voor veertigduizend banen. De helft daarvan zijn banen bij de instellingen zelf. Het gaat voornamelijk (69 procent) om werk voor mensen met een hoge opleiding. De andere helft zijn indirecte banen voor bijvoorbeeld cateraars, taxibedrijven of schoonmakers die leveren aan de internationale instellingen. Daarbij gaat het meestal (76 procent) om werknemers met een MBO- of ander opleiding.

Wethouder Saskia Bruines (D66) van Den Haag is blij met de cijfers. ‘Dit onderzoek laat zien dat we terecht trots zijn op het internationale karakter van Den Haag, de stad van vrede, recht en veiligheid’, zegt ze. ‘Bij de 480 verschillende internationale organisaties werken natuurlijk niet alleen mensen uit het buitenland. Het zijn net zo goed werkgevers met banen voor Hagenaars en Hagenezen.’

Sector blijft groeien

Uit het onderzoek blijkt verder dat de internationale sector blijft groeien. In 2016 waren er nog 455 instellingen en in 2019 steeg dat aantal naar 480. Ook het aantal banen bij bestaande internationale organisaties is de afgelopen drie jaar gegroeid met 7,5 procent.

Bruines: ‘Het goede nieuws is dat deze internationale organisaties groeien en blijven groeien de komende jaren. Naast banen bij die organisaties zelf, zijn er veel banen bij lokale ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Al die mensen die hier werken en wonen, geven natuurlijk hun geld uit aan horeca, de dagelijkse boodschappen en de sportschool. Dat zorgt voor veel werkgelegenheid en een levendige stad.’

Het aantal indirecte banen in Den Haag en de regio in de internationale sector in Den Haag is vorig jaar gegroeid naar bijna 20.000. Indirecte banen zijn banen bij bedrijven en organisaties die goederen of diensten leveren aan internationale organisaties, zoals hotels, zaalverhuur, garages, taxibedrijven, schoonmaak en catering. Daarmee stijgt de (indirecte) werkgelegenheid flink. Bijna elke baan in de sector levert een baan daarbuiten op. De totale economische impact alleen voor de stad Den Haag, direct en indirect, is goed voor bijna 22.000 banen, ofwel 11 procent van de totale Haagse werkgelegenheid.