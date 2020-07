Spuigasten over betaalbare woningen en integriteit

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt onder andere aandacht besteed aan betaalbare woningen en integriteit op het stadhuis.

Den Haag doet alles wat mogelijk is om iedereen fatsoenlijk en betaalbaar te laten wonen. Het stadsbestuur trekt vijftig miljoen euro uit om meer sociale en betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen. Bovendien gaat de gemeente op zoek naar locaties waar versneld woningen kunnen worden gebouwd. Deze plannen zijn opgenomen in de Woonagenda 2020-2023 die woensdag naar de gemeenteraad is gestuurd. Volgens wethouder Martijn Balster (PvdA) staat de betaalbaarheid van woningen in de stad onder druk. In Spuigasten legt hij uit hoe hij het woningtekort denkt op te lossen.

De Haagse politiek reageert geschokt op het nieuwe integriteitsschandaal in het stadhuis. De grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag, wil snel in een debat opheldering krijgen over de ambtenaar van de gemeente die na het verduisteren van twee miljoen euro is ontslagen. ‘We willen van de hoed en de rand weten’, benadrukt fractieleider Richard de Mos. ‘Dit laat op dramatische wijze zien hoe belangrijk het is door te pakken en te werken aan integriteit’, stelt zijn collega Frans de Graaf van de grootste coalitiepartij, de VVD.

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B.

