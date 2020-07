Stem op jouw favoriete Haagse openbare ruimte!

Meer in

Door de groei van de stad komt de openbare ruimte onder druk te staan. Terwijl tijdens de coronacrisis veel Hagenaars parken en pleinen opzochten om te ontspannen of te bewegen. Hoe waarderen zij hun openbare ruimte? Als eerste stad in Nederland heeft Den Haag nu een prijs voor de best (opnieuw) ingerichte buitenruimte, de HOP.

Vanaf 9 juli kan iedereen stemmen op de genomineerde locaties!

Veel plekken in de stad zijn afgelopen jaren enorm verbeterd. Om aandacht te vragen voor de kwaliteit van onze openbare ruimte reikt de vakjury samen met wethouder voor openbare ruimte Hilbert Bredemeijer op 3 september de Haagse Openbare ruimte Prijs (HOP) uit.

De HOP bestaat uit een vakjuryprijs en een publieksprijs. Ontwerpers, opdrachtgevers en bewoners hebben in totaal 29 plekken ingezonden. De vakjury heeft uit alle inzendingen 5 locaties genomineerd. Uit deze 5 nominaties kiest de vakjury een winnaar. Daarnaast mag de stad bepalen welke van genomineerde locaties de publieksprijs verdient.

De vakjury heeft op basis van vooraf gestelde criteria 5 inzendingen genomineerd:

1. Wijkpark de Horst, Mariahoeve

2. Pleinen Bezuidenhout-Oost

3. Wijkpark de Verademing, Valkenbos Regentes

4. Buitenplaats Ockenburgh, Loosduinen

5. Loper Oude Centrum, Stationsbuurt / Oude Centrum

Breng je stem uit! Van 9 juli tot 1 september kan iedereen via deze link uit bovenstaande 5 genomineerde locaties stemmen op hun favoriete locatie.

De uitslag van de HOP zal inzicht bieden in welke aspecten Hagenaars waarderen aan hun openbare ruimte: groen, bewegen, verblijven, inspraak. Komt dat overeen met het oordeel van de vakjury?