Stop de ‘hotelisering’ van de Scheveningse Keizerstraat door aanpassen bestemmingsplan

Door een flink aantal nieuwe aanvragen de afgelopen tijd voor de start van een hotel in de Keizerstraat op Scheveningen, zijn er zowel bij de politiek als bij ondernemers zorgen ontstaan over de ‘hotelisering’ van deze oude winkelstraat.

Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij heeft daarom vragen gesteld aan het college van de Gemeente Den Haag over mogelijke aanpassingen van het bestemmingsplan. “De Keizerstraat is een mooie woon- en winkelstraat in het historische hart van Scheveningen”, zo stelt Bos, “en dat willen de Scheveningers graag zo houden”. De leegstaande panden in de straat geven nu echter geen leuk gezicht, weet de plaatselijke ondernemer Richard, maar als het hotels worden, dan wordt het zeker niet meer die leuke nostalgische winkelstraat van vroeger.

Volgens Bos willen veel inwoners graag op Scheveningen blijven wonen, waardoor er onder de Scheveningers een grote behoefte is aan woningen. En, zo vervolgt Bos, als er veelal hotels in de leegstaande panden komen, gaat dat ten koste van de woningbouwontwikkeling. Ook winkelier Richard onderstreept bij Den Haag FM dat de komst van veel meer hotels in de winkelstraat niet goed is voor het aanzicht van de straat.

Doordat het bestemmingsplan echter een ongelimiteerde hoeveelheid hotels in de straat toestaat, is er angst dat de leegstaande panden vooral hotels zullen worden. “Wij gaan daarover in gesprek met de gemeente om met elkaar te kijken wat de mogelijkheden zijn om daar een beperking in te krijgen”, aldus Richard. De meeste ondernemers in de straat vinden dat een goed idee, vult Bos aan, want de winkeliers willen ook graag dat de Scheveningse Keizerstraat weer ouderwets druk en gezellig wordt.