Winkelpand aan Hoefkade opnieuw beschoten

Een winkelpand aan de Hoefkade in Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag door onbekenden beschoten. In de voordeur en ramen zitten kogelgaten, op straat liggen kogelhulzen. De politie heeft de omgeving afgesloten en is bezig met onderzoek, onder meer met speurhonden. Bij het schietincident is niemand gewond geraakt.

Het is niet de eerste keer dat het pand, waarin een reisbureau zit, doelwit is. In mei vorig jaar werd het reisbureau in de Haagse Schilderswijk door een een explosief zwaar beschadigd en ook vorige maand werd een explosief tot ontploffing gebracht.

Het reisbureau is van de vader van de crimineel Reda N., die een langdurige celstraf uitzit voor een aantal overvallen waarbij veel geweld werd gebruikt. In mei 2019 was ook de ijssalon van de ex-vriendin van N. doelwit. Hun relatie was voorbij toen N. in 2012 vast kwam te zitten voor twee gewelddadige woningovervallen.