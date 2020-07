Auto belandt in water; bestuurder neemt ballon met lachgas op dak

Een automobilist is zaterdagochtend op de Calandkade met zijn auto in het water terecht gekomen. De bestuurder kon het voertuig zelfstandig verlaten, maar had vervolgens geen haast aan de kant te geraken. Op het dak van zijn auto besloot de man op zijn gemak lachgas uit een ballon te inhaleren, is te zien op een filmpje op Twitter, zo schrijft mediapartner Omroep West.

Opmerkelijk: Een automobilist is zaterdagochtend aan de Calandkade in Den Haag met zijn auto het water ingereden. In plaats van naar de kant zwemmen neemt de bestuurder eerst lachgas op zijn dak.

— Omroep West (@omroepwest) July 11, 2020



De politie heeft de man meegenomen naar het politiebureau. Brandweerduikers ontdekten tijdens hun zoektocht naar mogelijke andere inzittenden nog een fles met lachgas. Op foto’s van nieuwssite Regio15 is te zien dat een parkeerplaats op de Calandkade vol met ballonnen en lachgaspatronen ligt.