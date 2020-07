De Graaf (VVD) over corruptiezaak: bij mijn partij zouden verdachten al lang weg zijn

Als fractieleider Richard de Mos en raadslid Nino Davituliani van Hart voor Den Haag/Groep de Mos zich tijdelijk zouden terugtrekken uit de Haagse gemeenteraad, dan wordt de campagne bij de gemeenteraadsverkiezingen niet belast met het corruptieonderzoek. Dat stelde VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

De Mos en Davituliani zijn verdachten in een corruptiezaak. Ex-wethouder De Mos wordt samen met zijn oud-collega Rachid Guernaoui verdacht van deelneming aan criminele organisaties met enkele vastgoed- en horecaondernemers, schending van hun ambtsgeheim, meineed en corruptie. Ook het raadslid wordt ervan verdacht deel te hebben genomen aan een criminele organisatie. Op 1 oktober werden er in hun woningen en werkkamers door de Rijksrecherche invallen gedaan. De politici ontkennen schuldig te zijn.

Maar het kan nog heel lang kan gaan duren voordat de rechter eindelijk een oordeel velt. Men vermoedt dat het tijdschema van het OM niet gaat worden gehaald, zodat de zaak voor de rechter is rond de verkiezingen en de uitspraak pas daarna komt. Daardoor is de verwachting dat de corruptiezaak de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zal domineren. De Graaf ziet de toekomst somber in. Hij vermoedt dat de corruptiezaak een belangrijk thema tijdens de campagne zal worden. “Dat zou wel slecht zijn, want je kunt het beter hebben over dingen die goed zijn voor de stad.”

VVD’er De Graaf denkt dat de impact op de campagne kleiner is als De Mos en Davituliani zich tijdelijk terugtrekken uit de raad. “Want er is natuurlijk een manier om dat te voorkomen en dat is als de verdachten – die op dit moment in de gemeenteraad zitten – zich gewoon terugtrekken uit het politieke leven totdat er een uitspraak is”, stelt De Graaf vast.

Volgens de liberaal zou “bij iedere normale partij” het gebruik zijn. “Als het bij mijn partij zoiets zou gebeuren, dan zouden die verdachten echt al lang en breed weg zijn. Ze kiezen ervoor om dat niet te doen en daarmee wordt het wellicht een onderwerp van de campagne over anderhalf jaar. Maar ik kijk er niet met vrees naar, want ik denk niet dat het goed is voor de partij in kwestie”, aldus De Graaf.