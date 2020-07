Iets meer dan 800.000 euro looncompensatie van UWV voor ADO

ADO Den Haag heeft iets meer dan 800.000 euro aan looncompensatie van het UWV ontvangen. Dat blijkt uit de database van de eerste ronde loondoorbetaling die het UWV vrijdag online heeft gezet. In totaal keerde de overheidsinstantie ruim dertig miljoen euro uit aan voetbalclubs om hun personeel te kunnen doorbetalen, meldt mediapartner Omroep West.

De NOW-steun was beschikbaar voor bedrijven die door de coronacrisis minstens twintig procent van hun omzet verloren. De bedrijven zouden dan negentig procent van hun loonsom uitgekeerd krijgen, met een maximum van 9538 euro per werknemer. Voorwaarde was wel dat er geen personeel ontslagen mocht worden.

Ajax, PSV en AZ vormen de top drie van de clubs die steun aanvroegen. De bedragen die het UWV publiceert kunnen later nog veranderen, als alle aanvragen worden gecontroleerd. Dat is bij deze aanvraag nog niet gebeurd.