Illegaal tabak en uitkeringsfraude aangetroffen bij inval

Vrijdag is bij een onderneming op het Lorentzplein een grote actie gehouden door het Haags Economisch Interventie Team (HEIT). Bij de controle werden shisha tabak waarover geen accijns was betaald, uitkeringsfraude en andere misstanden geconstateerd.

Het HEIT is een samenwerkingsverband tussen gemeente Den Haag, politie, Belastingdienst, Douane, ISZW, UWV en NVWA. Het team werkt in Den Haag en daarbuiten om malafide bedrijvigheid en misstanden in de prostitutie aan te pakken.

De douane heeft 3 kilo shisha tabak in beslag genomen waarover niet de verplichte accijns was betaald. Daarnaast stonden er twee gokkasten binnen zonder dat daar een vergunning voor afgegeven is. De gokkasten stonden uit, maar horen daar niet te staan. Ook zijn er diverse misstanden geconstateerd bij het personeel. Zo zijn er personeelsleden met een uitkering werkend aangetroffen. De gemeente zal besluiten of de aangetroffen misstanden aanleiding zijn voor bestuurlijke maatregelen. De hygiëne in het algemeen was dit keer wel in orde, maar de ijsblokjesmachine was niet voldoende schoon en is door de NVWA uitgezet.