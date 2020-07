Nationaal herdenkingsmonument Srebrenica in Den Haag

Er komt een nationaal herdenkingsmonument in Den Haag voor de massamoord in Srebrenica. Zaterdag is het precies 25 jaar geleden dat meer dan 8000 Bosniërs om het leven kwamen. “Wij onderzoeken nu wat de mogelijkheden zijn om zo een herdenkingsmonument een plek te geven. Als stad van vrede en recht is het ons van belang om het drama dat zich in 1995 heeft afgespeeld te herdenken”, zo laat burgemeester Jan van Zanen weten.

Het verzoek aan de gemeente Den Haag van de ‘Vereniging van Overlevenden van de Srebrenica Genocide juli 1995’ wordt gesteund door het ministerie van Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de gemeente Rotterdam is benaderd door de Nederlands-Bosnische gemeenschap met het verzoek een monument op te richten. In overleg met de gemeente Den Haag is besloten om één nationaal monument te plaatsen en dat Den Haag, als stad van vrede en recht, hiervoor de meest geschikte locatie is. De komende tijd onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om het herdenkingsmonument, samen met de vereniging en andere betrokkenen, te realiseren.

Internationale stad van vrede en recht

In Den Haag is het voormalig Joegoslaviëtribunaal gehuisvest (UNRMICT); verantwoordelijk voor vervolgen van personen die verdacht worden van het schenden van het internationaal humanitair recht tijdens de Joegoslaviëoorlogen in de jaren 90. Ook Srebrenica valt hieronder. Het Internationaal Strafhof, dat in 2007 heeft geoordeeld dat het om een genocide gaat, is ook gevestigd in Den Haag. Door onder andere deze twee instituties staat Den Haag internationaal bekend als stad van vrede en recht. Deze bijzondere status trekt vele regeringsleiders, internationale organisaties, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en studenten aan. Zij werken met elkaar samen, delen hun kennis en ontwikkelen nieuwe ideeën om wereldwijde problemen op te lossen.

Foto: Archief.