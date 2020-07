Politie gaat beelden relschoppers Malieveld tonen

Mensen die op 21 juni op het Malieveld betrokken zijn geweest bij ongeregeldheden na de demonstratie van ‘Viruswaanzin’ krijgen nog een paar dagen om zich vrijwillig bij de politie te melden. Doen zij dat niet, dan gaat de politie beelden van hen openbaar maken. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Op dinsdag 14 juli zullen er in de opsporingsprogramma’s Team West bij Omroep West en Opsporing Verzocht beelden worden vertoond ‘van relschoppers waarvan de identiteit nog niet bekend is’, aldus de politie. ‘De relschoppers krijgen de kans om zich voor dinsdag 14 juli op een politiebureau te melden. Wie zich zelf meldt, komt niet op tv.’

Ondanks het verbod op de demonstratie van de groep ‘Viruswaanzin’, kwamen er toch demonstranten en onruststokers naar het Malieveld in Den Haag. Tijdens de confrontaties met de ME is er, zo verwoordt de politie het, ‘fors geweld gebruikt door de onruststokers’.