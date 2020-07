Auto belandt in water; bestuurder neemt ballon met lachgas op dak

Scootmobiel in brand aan Dr. Lelykade, politie gaat uit van brandstichting

Een scootmobiel is vrijdagavond rond half twaalf uitgebrand aan de Dr. Lelykade. De politie gaat uit van brandstichting en zoekt getuigen.

Om 23:20 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd over een voertuigbrand. Het bleek om een scootmobiel te gaan tegen ed gevel van een appartementencomplex. Nadat de brandweer de brand geblust had werd vastgesteld dat er sprake is van brandstichting. Bij de brand zijn er geen personen gewond geraakt.