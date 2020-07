Slangen invasie Haagse Duinen blijkt mee te vallen

De laatste tijd zijn onze Haagse duinen vaker in het nieuws gekomen omdat het hier zou wemelen van de slangen. Maar is dat ook zo? Samen met een duinwachter is Den Haag FM de duinen ingegaan om het uit te zoeken.

“We hebben sinds 2013 een ongewenste gast, de Amerikaanse stierslang, en die heeft het nieuws gehaald”, vertelt duinwachter Boris Temming van Dunea. Volgens Boris is de slang door hobbyisten in de duinen vrijgelaten. Jaarlijks krijgt de duinwachter zo’n 15 meldingen. Dit jaar zijn er acht meldingen geweest en maar drie slangen daadwerkelijk ook gevangen. “Het houdt dus niet in dat acht meldingen ook acht slangen zijn, het kan ook zijn dat één slang drie keer gezien is. Je weet het pas totdat je het hebt gevangen”.

De Amerikaanse stierslang is voor de mens niet gevaarlijk maar voor de Haagse natuur is het oppassen geblazen. De slang heeft in de duinen namelijk geen natuurlijke vijand en dus kan hij zijn gang gaan. Duinwachters proberen zoveel mogelijk te vangen en sturen de gevangen exemplaren naar een reptielenopvang voor onderzoek.