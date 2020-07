Wijsmuller (HSP): vertrek wethouder Revis probleem voor college en VVD

De Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD) zadelt het college en zijn eigen partij met een probleem op. Die conclusie trekt fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij (HSP) zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

De partijleider en wethouder van de Haagse VVD gaat per 1 oktober aan de slag als directeur terreinbeheer en ontwikkeling bij Staatsbosbeheer. Sinds 2012 is hij wethouder in Den Haag, maar al sinds 2008 actief in de Haagse lokale politiek.

“Ik ben nogal verrast”, zegt Wijsmuller over de aankondiging van het vertrek. “Kijk, dat hij op een gegeven moment aankondigt: ik ga niet nog een termijn lijsttrekker worden, alle respect daarvoor. En dat hij zijn partij daarvoor de ruimte wil geven, prima. Maar of je dan ook meteen moet opstappen?”, vraagt hij zich af.

Fractieleider Frans de Graaf van de VVD vindt het jammer dat ‘zijn’ wethouder vertrekt, maar heeft er alle begrip voor. “Ik zie hem niet graag gaan, dus ik vind het wel erg jammer”, zegt hij.

Wijsmuller wijst erop dat de timing verre van ideaal is, na een roerige periode van het vertrek van de twee wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) en burgemeester Pauline Krikke (VVD). “Hij is nu eigenlijk al de vierde bestuurder van het college die deze periode opstapt. Want we hadden al twee wethouders en een burgemeester die gedwongen weg moesten en nu stapt hij zelf ook op. Dat is nogal wat”, vindt de HSP’er.

De voorman van de Haagse Stadspartij benadrukt de belangrijke rol die Revis ook in het college vervult. “Hij is zo’n belangrijke spil is in dit college – en ook in het vorige college – met zijn ervaring. Ik zie hem gewoon als architect van dit college”, zegt Wijsmuller, die van 2014 tot 2018 met Revis in het college zat. Maar ook qua inhoud heeft Revis een belangrijke functie. “Hij is de wethouder die naast stadsontwikkeling – een grote portefeuille – ook nog financiën kreeg, dat doet hij nu vanaf december. En er zijn juist een hoop financiele vraagstukken. Zeker door corona moeten er een hoop financiële keuzes worden gemaakt voor de nieuwe begroting. Dus uitgerekend op zo’n moment vertrekken? Ik heb daar wel vraagtekens bij.”

Maar het grootste probleem ziet Wijsmuller eigenlijk in het feit dat er nog geen opvolger is gevonden voor het gat dat Revis achterlaat in het stadsbestuur. “Je zadelt wel het college en de partij op om een goede vervanger te vinden voor echt zware portefeuilles – juist in deze tijd dat er zoveel reuring is.”

VVD-fractievoorzitter De Graaf ziet juist geen probleem in de timing, maar ervaart het eerder als een geschenk. “De VVD is een bestuurderspartij. Dat wordt wel eens als een nadeel geschetst, maar het is ook een groot voordeel, want we hebben heel veel geschikte kandidaten in allerlei soorten en maten. Juist omdat we daar nu even de tijd voor hebben, heb ik geen moment twijfel over de vraag of met een goede kandidaat komen die de grote schoenen van Boudewijn Revis kan vullen.”