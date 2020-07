150 mensen protesteren in centrum tegen coronamaatregelen

Jongen (5) valt vanaf eerste etage uit raam

Meer in

Een 5-jarige jongen is zondagmiddag vanaf de eerste etage van een woning aan de Nicolaas Tulpstraat uit het raam gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie aan mediapartner Omroep West.

Volgens de politie zat het kind in het raamkozijn en was de hor bij het raam opengegaan. Het kind is daarna naar beneden gevallen en op straat terechtgekomen.

Hoe het jongetje eraan toe is, is niet bekendgemaakt. Vanwege het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen.