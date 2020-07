150 mensen protesteren in centrum tegen coronamaatregelen

‘Slangeninvasie’ in duinen blijkt mee te vallen

Le Marie Marché opent Haagsche zomervakantie

Meer in

Le Marie Marché opent in het weekend van 18 en 1 juli de Haagse zomervakantie. Het Plein staat dat weekend in het teken van Franse sferen. De markt is gevuld met streek, ambacht en veel ‘gevonden schatten’.

Door de coronaregels geldt ook op de markt de anderhalvemeter-regel van de Rijksoverheid. Dat betekent een ruimere opstelling van de markt en bredere looppaden.

“Gelukkig hebben veel van onze deelnemers het ‘overleefd’ en staan in de startblokken. Ik ben ontzettend blij dat we in goede samenwerking met de gemeente Den Haag de markt zo snel mogen organiseren. Maar: de gezondheid en veiligheid van en voor iedereen blijft voorop staan!”, aldus initiatiefneemster Marie-France Meijer.

Foto: PR.