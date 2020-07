Mogelijke poging tot inbraak zorgt voor veel schade aan buurtboerderij de Nijkamphoeve

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben vandalen het gebouw van buurtboerderij de Nijkamphoeve veel schade toegebracht. Vermoedelijk is er ingebroken in het gebouw in de hoop om geld te vinden. “Mijn taxatie is dat er sprake is van een inbraak en niet van vandalisme, omdat de sloten zijn opengemaakt met een slijptol. Dat is niet iets dat vandalen standaard op zak hebben lijkt me”, vertelt Andreas Dijk van buurtboerderij de Nijkamphoeve in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Er is niks meegenomen tijdens de inbraak. “Ik sluit niet uit dat er aan geld gedacht is, maar er valt weinig te halen hier omdat de meeste betalingen met pin gedaan worden. Er staat natuurlijk wel een computer maar ja, wat levert dat tegenwoordig nog op?”, zegt Andreas. De inbrekers hebben het beheerderskantoor niet opengekregen, maar wel met stenen geprobeerd de ruimte binnen te treden. “De scherven zijn vlak over de hoofden van de kuikens gevlogen”.

Andreas is vooral blij dat de dieren ongeschonden zijn gebleven. “We gaan nu kijken wat we kunnen doen om de deuren nog beter te beveiligen. De verzekering dekt lang niet alles en daarnaast is er nog een eigen risico”, zegt Andreas. Gelukkig werd het nieuws over de inbraak dezelfde dag nog verzacht door de komst van vijf dwerggeitjes. “Daarnaast zijn er sinds maandag twee ezels op de boerderij. Er is dus genoeg te zien en te beleven en dit verzacht het vandalisme enigszins”.

Luister hier naar het gesprek met Andreas Dijk op Den Haag FM