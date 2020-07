President Kosovo aangekomen in Den Haag voor verhoor

La Place in MegaStores sluit deuren

Campagne om afstand te houden in het stadsverkeer

Hoe kan je als verkeersdeelnemer in de stad zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand bewaren? Daarvoor is de RAI Vereniging een veiligheidscampagne gestart. Met de slogan “Zie jij mij zitten” wil de brancheorganisatie weggebruikers bewust maken dat ook in het verkeer meer ruimte gevraagd wordt.

Volgens de RAI Vereniging wordt het, nu de samenleving weer op gang komt, steeds drukker in de stad en daardoor moeilijker om afstand te bewaren. “Elkaar passeren op een smal fietspad, met z’n allen wachten bij het stoplicht, of een vrachtwagen die door de drukke smalle straten van de binnenstad manoeuvreert, het zijn dagelijkse situaties die vragen om extra aandacht en alertheid”, aldus de brancheorganisatie.

Op de site www.ziejijmijzitten.nl staan tips voor vijf verschillende weggebruikers: fietsers, scooterrijders, motorrijders, automobilisten en bestuurders van zware voertuigen. Zo worden automobilisten gewaarschuwd voor bijvoorbeeld fietsers en bromfietsers die naar de rijbaan uitwijken om elkaar op gepaste afstand in te halen.