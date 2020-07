President Kosovo aangekomen in Den Haag voor verhoor

De Kosovaarse president Hashim Thaçi is in Den Haag aangekomen voor zijn verhoor voor het Kosovotribunaal. Hij wordt ondervraagd over zijn rol in de onafhankelijkheidsstrijd in 1998 en 1999.

Op 24 juni heeft een speciale aanklager van het Kosovotribunaal in Den Haag aanklachten ingediend tegen Thaçi, voormalig parlementsvoorzitter Kadri Veseli en anderen voor moord, gedwongen verdwijning, vervolging en marteling.

Thaçi zei voor hij het hof betrad dat hij staat voor de waarheid, verzoening en vrede. “Niemand kan de geschiedenis herschrijven. Dat is de prijs die je betaalt voor vrijheid.” Ongeveer twintig aanhangers van Thaçi stonden bij de rechtbank en schreeuwden leuzen om hem te steunen.

Het tribunaal is in 2015 in Den Haag opgericht om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te berechten, gepleegd tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 1998 en 1999 waarbij etnische Albanezen er tegen het Servische bestuur streden.

Thaçi was in de Kosovo-oorlog eind jaren negentig aanvoerder van het UÇK, een guerrillabeweging van etnische Albanezen. Eerder had Thaçi toegezegd te zullen meewerken met het Kosovotribunaal. Hij zegt dat hij onschuldig is en niets te verbergen heeft.