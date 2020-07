Speciale speeltuin voor kinderen met een beperking in Ypenburg

Voor kinderen met een beperking is er een vernieuwde speeltuin in Ypenburg. Speeltuin de Koe aan de Van Campenvaart is zo ingericht dat kinderen met en zonder een beperking er samen kunnen spelen.

Er staat een draaitoestel en een groot klimtoestel waar kinderen met bijvoorbeeld een rolstoel makkelijk op en af kunnen. Verder is er een vlakke ondergrond met duidelijke belijning waardoor kinderen die moeilijk kunnen zien ook veilig kunnen spelen. “Eigenlijk kan ik nooit in een speeltuin spelen en nu kan dat wel”, zegt Valerie Smissaert die rolstoelgebonden is. “Het is gewoon heel leuk om net als alle andere kinderen in een speeltuin te spelen.”

Vriendjes in de buurt

Margreet Roemeling van Stichting Voorall, de belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking, is erg blij met de speeltuin. “De meeste kinderen in een rolstoel kunnen niet spelen in de speeltuin in hun eigen buurt. Veel toestellen zijn voor hen ongeschikt en dan kom je al gauw alleen te staan. Helemaal als je ook naar speciaal onderwijs gaat.”

Roemeling pleit er dan ook voor om in ieder geval in elk stadsdeel een speeltuin neer te zetten zoals die in Ypenburg. Momenteel zijn er drie speeltuinen geschikt voor kinderen met een beperking, maar een speeltuin met aparte speeltoestellen zoals die in Ypenburg, daar is er slechts een van in Den Haag.