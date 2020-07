Wethouder Balster: sociale nieuwbouwwoningen zullen niet op alle plekken lukken

Het zal niet overal lukken om bij nieuwbouwprojecten in de stad dertig procent sociale woningbouw toe te voegen. Dat zei wethouder Martijn Balster (PvdA) in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Maar het totale aantal sociale woningen komt niet in gevaar, verzekerde de wethouder, omdat er op andere plekken wordt gecompenseerd.

Vorige week presenteerde de PvdA-wethouder zijn plannen om iedereen fatsoenlijk en betaalbaar te laten wonen. Het stadsbestuur trekt vijftig miljoen euro uit om meer sociale en betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen. Bovendien gaat de gemeente op zoek naar locaties waar versneld woningen kunnen worden gebouwd.

In Den Haag moeten er elk jaar 4.000 woningen bij komen, waarvan 1.200 sociale woningen. Die nieuwe woningen komen voornamelijk in de Binckhorst, Zuidwest en rondom de stations. Maar juist in dat laatste gebied, het centrum, bleek het voorgaande jaren al lastig om betaalbare woningen toe te voegen.

“We moeten er realistisch over zijn: het zal echt niet overal gaan lukken. Dat is zo”, temperde Balster de verwachtingen. “Maar dan hebben we wel met elkaar het uitgangspunt dat we dat willen compenseren, om ervoor te zorgen dat op het totaal die woningen worden gebouwd. Dat is echt heel hard nodig.”

Kansen liggen vooral in de gebieden die op dit moment al worden herontwikkeld. “Die snelheid kunnen we maken in Zuidwest of op de Binckhorst. Daar maak ik me geen zorgen over. Dat gaat lukken. Maar in het centrum is het buitengewoon ingewikkeld en daar waar het niet lukt, proberen we te compenseren.”