144 werkfittrajecten mogelijk door werkakkoord sociaal ondernemerschap

Op donderdag 16 juli ondertekenen sociaal ondernemer i-did en wethouder Bert van Alphen (Werk en Inkomen) het werkakkoord sociaal ondernemerschap. Het werkakkoord is goed voor 144 werkfittrajecten. Sinds twee jaar heeft i-did een naaiatelier in De Schilde. Het bedrijf heeft vanaf de start in Den Haag gebruik gemaakt van de STiP-regeling, de regeling Sociaal Traject in Perspectief. “Mensen zijn zo blij dat ze weer aan de slag kunnen, zich nuttig voelen en gemist worden als ze er een dag niet zijn”, vertelt Mireille Geijssen van i-did in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

In het najaar van 2019 is met i-did gesproken over hun plannen om naast een naaiatelier een viltfabriek te openen. Hierdoor ontwikkelt i-did zich door naar een totaalconcept, waarin textiele reststromen verwerkt worden tot vilten producten zonder tussenkomst van derde partijen. Onderdeel van dit concept is een sociaal programma, waarmee kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt professioneel worden toegeleid tot de arbeidsmarkt.

Den Haag Werkt richt zich op het creëren van werkkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de begeleiding naar werk. Talenten en vaardigheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ontwikkeld en belemmeringen, zoals schulden, beheersbaar gemaakt. Het Werkoffensief +500 is een werkgelegenheidsprogramma van Den Haag Werkt. De gemeente ging in januari 2019 met het Werkoffensief +500 van start met het doel jaarlijks 500 mensen extra vanuit de bijstand aan werk of een opleiding te helpen. In 2019 heeft het werkgelegenheidsprogramma 4.248 mensen vanuit de bijstand aan een baan geholpen of naar een opleiding begeleid.

Foto: Martijn Beekman

Luister hier naar het gesprek met Mireille Geijssen.