Bewoners Helena van Doeverenplantsoen zijn overlast zat

Het is een puinhoop in het Haagse Helena van Doeverenplantsoen. Junks en dealers zorgen voor overlast en de buurtbewoners durven nog nauwelijks in het park hun kinderen laten spelen. De maat is nu wel vol voor de mensen in de wijk. Met een petitie en een brandbrief trekken ze aan de bel bij de gemeente Den Haag, meldt mediapartner Omroep West.

‘Het begint ’s ochtends vroeg met de eerste stroom verslaafden die komen scoren. Dan is het even rustig maar daarna gaat het in de avond en nacht aan een stuk door’, vertelt buurtbewoner Peter van de Kasteelen. ‘En dan te bedenken dat dit een woonwijk is, met het enige stukje groen dat openbaar is en de enige speeltuin in de buurt. Het is gewoon voor heel veel mensen een onveilige situatie.’

In en rond het Helena van Doeverenplantsoen wordt gedeald, er wordt gevochten en er is prostitutie. ‘Mensen durven hun kinderen niet meer te laten spelen hier in het plantsoen, het is gewoon te onveilig’, zegt Van de Kasteelen. Volgens Van de Kasteelen, die ook deel uitmaakt van het actiecomité Red het Hvd (Helena van Doeverenplantsoen), doen de wijkagenten er alles aan om de problemen op te lossen, maar komen ze handen tekort om te zorgen voor een structurele oplossing. ‘De bal ligt bij de gemeente Den Haag, maar zij lijken de ernst van de situatie niet in te zien’, aldus Van de Kasteelen.

Het actiecomité is daarom in actie gekomen. Er werd een online petitie gestart die door zo’n 300 omwonenden werd getekend. Bovendien is er een brandbrief opgesteld aan burgemeester Jan van Zanen. ‘Binnenkort gaan we de petitie samen met de brandbrief aanbieden’, zegt Van de Kasteelen. ‘Ik hoop dat het balletje nu gaat rollen en dat de gemeente nu echt gaat inzien dat dit een woonwijk is en dat veel mensen echt last hebben van deze problematiek. Als de gemeente nu niet in actie komt, dan kan je wel stellen dat we in de steek gelaten worden.’

De gemeente heeft schriftelijk gereageerd op vragen van Omroep West. ‘We zijn op de hoogte van de problemen rondom het Helena van Doeverenplantsoen. Daar zitten wij, samen met de politie bovenop. Daarnaast kennen wij ook de zorgen van omwonenden. Met een groep van die omwonenden zijn we ook in gesprek’, aldus de gemeente.