Bewoners Weimarstraat denken aan nieuwe acties om straat terug te claimen

Na het zoveelste geweldsincident zijn bewoners van de Weimarstraat de overlast meer dan zat. Er was al een demonstratie en nu denken buurtbewoners na over nieuwe acties om de straat terug te claimen.

“We denken bijvoorbeeld aan het vergroenen van de straat met een geveltuin. Of het afzetten van de straat zodat kinderen er kunnen spelen”, zegt bewoner Guus Frenay. “Het zijn allemaal positieve initiatieven om meer aandacht te krijgen voor de problemen in deze straat.”

Het meest recente schietincident heeft er bij de buurtorganisatie Wij Weimar voor gezorgd dat nieuwe bewoners zich meer zijn gaan inzetten. “Voor mij is dat de druppel geweest”, zegt Floor Guldemond die net in de Weimarstraat is komen wonen. “Laten we alsjeblieft als buurt een vuist maken richting de gemeente.”

Lange adem

Begin dit jaar begon de gemeente met een proef om de ondermijning in de Weimarstraat aan te pakken. Omdat deze onzichtbare criminaliteit een proces is van de lange adem, roept D66 tijdens de komende raadsvergadering op om korte termijn maatregelen te nemen.