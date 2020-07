Groep de Mos en CU/SGP: compenseer Haagse Markt uit opbrengst Eneco

Hart voor Den Haag/Groep de Mos en ChristenUnie/SGP pleiten er gezamenlijk voor om de ondernemers op de Haagse Markt te compenseren uit een deel van de opbrengst van de verkoop van Eneco. Uit onderzoek van de Rekenkamer Den Haag bleek afgelopen zomer dat de marktondernemers na de herinrichting van de markt in 2016 jaarlijks in totaal een half miljoen euro te veel betaalden aan de gemeente.

“Het is te gek voor woorden dat deze compensatie, ondanks een vernietigend rapport van de Rekenkamer, nooit uitgevoerd is”, zeggen raadsleden Jelle Meinesz en Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. “Nu mede door onze inspanningen de Eneco-zilvervloot is binnengevaren, is het niet meer dan logisch dat deze ereschuld aan de markt alsnog ingelost wordt”, aldus Meinesz en Sluijs.

Fractieleider Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP sluit zich daarbij aan. “Met het geld uit de Eneco-verkoop kan er een compensatieplan opgesteld worden, zodat de marktkooplui alsnog gecompenseerd kunnen worden en kan er eindelijk een streep onder het verleden gezet worden.”

De twee partijen dienen in de laatste raadsvergadering voor de zomer een amendement in om de compensatie mogelijk te maken. Maar wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) ontkent dat de gemeente te veel geld heeft geïnd bij de ondernemers. “Die suggestie is gewekt, maar het is niet zo”, zei Bredemeijer eerder tijdens een raadsvergadering. Volgens hem is er sprake van verwarring. “Een misverstand over welke kosten wel en welke niet meetellen in de tarieven. Ik kan mij daarom niet vinden in de conclusie van de Rekenkamer dat er te veel is betaald.”

Bekijk hier de reactie van ondernemers op de Haagse Markt, nadat zij van het stadsbestuur te horen kregen dat zij niet worden gecompenseerd.