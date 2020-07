Nieuwe corona-testlocatie in centrum

In de laatste week van juli opent de GGD Haaglanden een extra corona-testlocatie op het terrein van het Landsteiner opleidingsinstituut aan de Lange Lombardstraat. De extra testlocatie in het centrum van Den Haag is een samenwerking met HMC locatie Westeinde. Iedereen met klachten die zouden kunnen wijzen op het coronavirus, zoals hoesten, neusverkoudheid of koorts, kan een afspraak maken om zich te laten testen.

Met de nieuwe testlocatie komen GGD en HMC tegemoet aan inwoners die niet in de gelegenheid zijn om met de auto naar Nootdorp te komen. De capaciteit van de aanvullende testlocatie is beperkt; er kunnen nu maximaal 300 mensen per dag getest worden. Indien mensen zich per auto in Nootdorp kunnen laten testen, heeft dat de voorkeur. De nieuwe locatie in de Lange Lombardstraat is te voet, per fiets en met het openbaar vervoer goed bereikbaar, en het wordt afgeraden deze locatie met de auto te bezoeken.

Naast de locatie in Nootdorp en de nieuwe locatie in het centrum van Den Haag zijn er twee testlocaties in Naaldwijk en Leidschendam. Een afspraak maken bij een corona-testlocatie kan via het landelijke telefoonnummer 0800-1202.

Luister woensdagochtend rond 8.45 uur naar Haagse Ochtendradio op Den Haag FM voor een interview met directeur Annette de Boer van GGD Haaglanden.