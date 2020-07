Om de dag sterft nog iemand aan het coronavirus

Het wekelijkse aantal doden in Nederland door het coronavirus blijft nog dalen. Vorige week zijn vier patiënten overleden. Twee van hen stierven op dinsdag 7 juli, een persoon overleed afgelopen vrijdag en een patiënt bezweek op zondag. Dat zijn de meest recente sterfgevallen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft die dinsdag naar buiten gebracht in zijn wekelijkse update. Het betekent dat momenteel gemiddeld om de dag nog iemand overlijdt aan het virus.

Een week eerder, van 29 juni tot en met 5 juli, kostte het virus negen mensen het leven en de week daarvoor elf. Tussen 15 juni en 21 juni overleden gemiddeld meer dan drie mensen per dag. Half mei lag het aantal coronadoden in een week voor het laatst boven de honderd.

Ook het aantal ziekenhuisopnames is de afgelopen tijd gedaald. Vorige week kwamen zes mensen in een ziekenhuis te liggen. Dat zijn er weliswaar iets meer dan een week eerder, toen vier coronapatiënten in een ziekenhuis werden opgenomen. Maar in de week daarvoor belandden veertien patiënten in een ziekenhuis, en de week daarvoor ook veertien.

Het aantal ziekenhuisopnames is een goede voorspeller van het aantal sterfgevallen. Half maart begon het aantal opnames te stijgen, van 501 in week 11 (9-15 maart) tot 3289 in week 13 (23-29 maart). Het aantal sterfgevallen steeg van 291 in week 12 (16-22 maart) naar 1170 in week 14 (30 maart – 5 april). De meeste ziekenhuisopnames waren op 27 maart (610), de meeste sterfgevallen op 2 april (176).

Half maart stelde het kabinet allerlei beperkingen in. Scholen, sportverenigingen en cafés werden gesloten en mensen moesten zo veel mogelijk thuiswerken. De mensen die toen al besmet waren, maar dat nog niet wisten, werden in de weken erna nog ziek. Maar eind maart begon de daling van het aantal ziekenhuisopnames. En sinds begin april daalt ook het aantal sterfgevallen.