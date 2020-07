Oranje dakpannen Vissershavenstraat gered van nieuwbouw

De gemeenteraad wil de mogelijkheid onderzoeken om toch een gedeelte van het complex aan de Vissershavenstraat met de oranje dakpannen te behouden en te renoveren. Eerst was het idee van het stadsbestuur om volledige nieuwbouw te plegen, maar door een unaniem gesteund amendement wordt de optie voor gedeeltelijke renovatie opengehouden.

Het perceel aan de Vissershavenstraat 2-4 – het onderkomen van het Haags Veegbedrijf – stamt uit 1924 en voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Veel ruimtes verkeren in slechte staat. Eerder was renovatie volgens het stadsbestuur geen optie omdat de kosten veel hoger zijn dan sloop en vervolgens nieuwbouw.

Uit de resultaten van een snelle controle die door Architectenbureau Braaksma en Roos werd uitgevoerd blijkt anders. De sloop van het hele perceel is niet nodig vanwege de bouwtechnische staat en renovatie kan van meerwaarde zijn voor de omgeving. De financiële gevolgen van eventuele renovatie moeten echter nog wel in kaart worden gebracht.

Initiatiefvoorstel

Voorafgaand aan de raadsvergadering kwamen de politieke partijen Partij voor de Toekomst, de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren met een initiatiefvoorstel. Daarin wordt gepleit voor sloop en nieuwbouw van de panden aan de kant van de Kompasstraat en de Hoekerstraat. Voor de gebouwen aan de kant van de Vissershavenstraat willen de partijen renovatie. Verder staat er in het plan om in de gerenoveerde panden een bezoekerscentrum te maken.

De partijen zijn dan erg blij dat renovatie nu onderzocht wordt. “Dat hoeft ook niet per sé duurder te zijn”, zegt Rosa Molenaar, fractievertegenwoordiger van de Partij voor de Toekomst. Ook Robert Barker, fractievoorzitter van de PvdD, denkt er zo over. “Eerst een plan en dan budget.” Inspreker en bewoner van de Vissershavenstraat Esther Blom is ook erg positief over de uitkomst vanhet besluit. “Ik sta er 100% achter.”