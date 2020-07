Politie houdt drie mannen aan voor ongeregeldheden Malieveld

Meer in

De politie heeft dinsdagochtend drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de ongeregeldheden op zondag 21 juni na de verboden demonstratie op het Malieveld in Den Haag.

De drie konden worden opgepakt na onderzoek van de politie. Ze zijn in hun woningen aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man en een 25-jarige man uit Den Haag en een 33-jarige man uit Rotterdam.

Bij het protest tegen de coronamaatregelen kwamen hoewel dat verboden was toch demonstranten naar het Malieveld. Na een korte betoging kwam het in het gebied rond station Den Haag CS en het Malieveld tot confrontaties met de ME. Volgens de politie hebben relschoppers daarbij fors geweld gebruikt.

In totaal werden 425 mensen gearresteerd en veelal met een boete heengezonden. Twaalf mensen zijn opgepakt voor openlijke geweldpleging, maar de politie zoekt nog altijd “een aantal” anderen en vraagt deze zich te melden anders worden foto’s van de nog onbekende verdachten dinsdag aan het eind van de middag eerst getoond in het opsporingsprogramma Team West op Omroep West en ’s avonds in Opsporing Verzocht.