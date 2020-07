Hugo de Jonge of Pieter Omtzigt? CDA maakt in De Remise lijsttrekker bekend

Als het goed is, heeft het CDA woensdag een nieuwe politiek leider, Hugo de Jonge of Pieter Omtzigt. Beiden streden de afgelopen weken om de gunst van de achterban, die een lijsttrekker mag kiezen voor de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer in maart.

In De Remise in Den Haag zal om 12.00 uur duidelijk worden wie de stemming heeft gewonnen. Daarna zal de nieuwe CDA-leider zich kort presenteren. Vanwege de coronamaatregelen kunnen weinig mensen de bijeenkomst bijwonen.

In de eerste ronde viel staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer af. Zij trok 11,6 procent van de stemmen en riep haar aanhangers op in de beslissende ronde op Pieter Omtzigt te stemmen. Het Kamerlid wil zowel Keijzer als minister van Financiën Wopke Hoekstra in zijn team. Hoekstra heeft aangegeven bereid te zijn voor Omtzigt het kabinet in te gaan, mocht het CDA opnieuw deel uitmaken van de regeringscoalitie. Omtzigt zelf wil in de Kamer blijven.

Dit alles maakt de definitieve ronde extra spannend. Vicepremier en zorgminister De Jonge kreeg 48,7 procent van de CDA-leden achter zich en Omtzigt 39,7 procent. In totaal bracht 66 procent van de CDA-leden zijn stem uit. In de laatste ronde mocht iedereen opnieuw een stem uitbrengen en kunnen de stemmen uit de nu nog ontbrekende 34 procent de doorslag geven. De stembus ging dinsdag overigens al dicht.

De bekendmaking is voor het publiek te volgen op de site van het CDA en via Politiek24, het politieke kanaal van de NPO.