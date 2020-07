Leger des Heils met bakfiets op zoek naar dak- en thuislozen

Een aantal keer per week fiets het Leger des Heils met een bakfiets door de stad om in contact te komen met dak- en thuislozen die weer op straat terecht zijn gekomen. Het Leger des Heils biedt ze praktische hulp en houdt op deze manier ook een vinger aan de pols.

Sinds de versoepelde coronamaatregelen zijn veel dak- en thuislozen die eerst in hotels op Scheveningen verbleven weer op straat terecht gekomen. Volgens het Leger des Heils zou het gaan om een groep van ongeveer twintig daklozen.

“Dat was heel frustrerend voor ons, we verloren een groot deel van deze groep uit het oog. Het zijn echte zorgmijders, zeker nu het mooi weer is, denken ze dat ze geen hulp nodig hebben, maar wij maken ons heel veel zorgen om deze mensen”, zegt Fred Pater, manager Veldwerk Den Haag van het Leger des Heils.

ADO Den Haag

Voor de groep dak- en thuislozen die nog wel in hotels op Scheveningen verblijven is nog altijd geen structurele oplossing gevonden. De 120 daklozen mogen daar tot 1 september verblijven en dreigen ook weer op straat terecht te komen. Het idee van ChristenUnie/SGP-fractievoorzitter Pieter Grinwis om ze tijdelijk in het coronadorp bij het stadion van ADO Den Haag op te vangen, is geen optie. Nu er in september weer gevoetbald gaat worden verdwijnt die locatie, al is daarvoor nog geen einddatum.