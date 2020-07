Loosduinen krijgt ING-servicepunt na sluiting bankkantoor Loosduinse Hoofdstraat

ING is op zoek naar een plek voor een nieuw servicepunt in Loosduinen, nu het bankkantoor in de Loosduinse Hoofdstraat de deuren definitief sluit. Dat antwoordt ING op vragen van Den Haag FM.

De bank meldde eerder al aan klanten in Loosduinen dat het kantoor aan de Loosduinse Hoofdstraat niet meer wordt heropend. De bank heeft dat besloten naar aanleiding van zeer lage bezoekersaantallen.

In de buurt van de Loosduinse Hoofdstraat is ING dus nog op zoek naar een geschikte locatie voor een nieuwe plek waar klanten hun dagelijkse bankzaken kunnen doen. Het gaat dan om een servicepunt in winkels zoals Primera, Bruna en The Read Shop. “Zodra meer over bekend over een wijziging in onze dienstverlening zullen wij onze klanten hierover informeren”, aldus de bank.

ING-klanten in Loosduinen kunnen op dit moment wel bij een ander kantoor in het stadsdeel terecht, want het kantoor aan de Alberdastraat 1 is sinds 2 juni weer geopend. Deze locatie, op de hoek bij de Thorbeckelaan, ligt op pakweg twee kilometer afstand van de vestiging aan de Loosduinse Hoofdstraat.

ING wijst erop dat de contant geld voorziening in Nederland wordt overgenomen door Geldmaat. Geldmaat heeft nu al zo’n 1.500 geldautomaten in Nederland staan en dat aantal zal verder worden uitgebreid in het komende jaar om te komen tot een landelijk dekkend netwerk.