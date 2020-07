Nieuw zonnepark levert energie voor Mariahoeve en trams

De gemeente Den Haag heeft een nieuw zonnepark geopend met 5700 zonnepanelen. Het park is voor een groot deel gekoppeld aan het energienet van de trams, waardoor twee tramlijnen over een paar weken een stuk op zonne-energie rijden.

Eco-zonnepark ’t Oor ligt op de grens van de wijk Mariahoeve en Voorburg. Naast stroom voor de trams wordt er energie opgewekt voor zo’n honderd huishoudens. Ook is er ruimte voor een ecologische moestuin.

Volgens de Haagse vervoersmaatschappij HTM is het een primeur in Nederland dat trams gaan rijden op zonne-energie. “Het is een streven om twee lijnen op termijn helemaal op zonne-energie te laten rijden”, aldus een woordvoerster.

Vorig jaar zomer meldden Australische media dat de trams in de miljoenenstad Melbourne op zonne-energie gingen rijden. De trams daar worden van stroom voorzien door een gigantisch zonnepark met ruim 300.000 panelen.