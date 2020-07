Politiek: Westland moet coffeeshop toestaan om problemen in Weimarstraat in te dammen

Westland moet z’n verantwoordelijkheid nemen en in een van de kernen van die gemeente een coffeeshop toestaan. Dat vindt een aanzienlijk deel van de Haagse gemeenteraad, meldt mediapartner Omroep West.

Reden voor een oproep aan Westland is de overlast in de Haagse Weimarstraat. Daar is een relatief groot aantal coffeeshops gevestigd. Dat komt volgens de Haagse politiek omdat de straat dichtbij het Westland ligt en veel klanten uit dat gebied trekt omdat daar geen shop is.

Dat bleek donderdagavond tijdens een debat over veiligheid in de Haagse gemeenteraad. Veel aandacht ging daarbij uit naar de situatie in de Weimarstraat. De bewoners van die straat in Regentessekwartier voerden recent actie omdat zij de onveilige situatie zat zijn. Tijdens de raadsvergadering kwam ook een aantal bewoners vragen om maatregelen.

Zo vertelde een bewoonster dat er de afgelopen tijd vijf schiet- en twee steekpartijen en verschillende overvallen geweest. ‘Toen ik met mijn dochter terugkwam van een zwemles, was de straat afgezet door een zwaar bewapend politieteam. Ik word uitgemaakt voor kankerhoer, omdat ik vraag of iemand zijn auto niet dwars op de stoep wil parkeren of omdat ik vraag of mensen geen drugs willen dealen, ballonnen met lachgas willen gebruiken. Wat is er door de gemeente gedaan? Er is een camera opgehangen. Maar de beelden worden niet teruggekeken door de politie, omdat die te weinig capaciteit heeft.’

De politiek maakt zich al enige tijd zorgen over de situatie in de straat. In een debat eind januari, kondigde toenmalig waarnemend burgemeester Johan Remkes stevige maatregelen aan. Maar mede na de demonstratie van buurtbewoners en een nieuwe schietpartij, wil de Haagse raad dat de huidige burgemeester Jan van Zanen sneller en nog harder optreedt.

D66-fractievoorzitter Hanneke van der Werf zegt de afgelopen tijd tientallen meldingen van bewoners te hebben gekregen over problemen in de straat. ‘De grens van het aanvaardbare is bereikt’, is haar conclusie. Daarom pleit zij voor voortvarend optreden door de gemeente. ‘Ondermijningsaanpak is een zaak van lange adem. Maar je moet ook op korte termijn dingen doen. Je moet aan meerdere knoppen tegelijk draaien.’

Daarom kwam zij tijdens de vergadering met een aantal voorstellen die op een meerderheid lijken te kunnen rekenen. Zoals verkeersmaatregelen: het beperken van de snelheid en instellen van eenrichtingsverkeer. Verder wil D66 eventueel de sluitingstijd van coffeeshops inperken als blijkt dat er later op de avond geen handhavers meer beschikbaar zijn. Bovendien zouden de shops die hardnekkige problemen veroorzaken tijdelijk moeten worden gesloten.

Andere partijen in de raad kwamen nog met meer voorstellen om de overlast in de straat te beteugelen. De Haagse Stadspartij (HSP), VVD, Hart voor Den Haag, CDA, SP en Partij voor de Toekomst vinden dat een deel van de oplossing ook in het Westland ligt. Een groot deel van de klanten zou daar vandaan komen en dus moet die gemeente bijdragen aan een oplossing, is het idee.