Boek Anton de Kom na 86 jaar in bestsellerlijst

Het boek Wij slaven van Suriname van de Surinaamse verzetsheld Anton de Kom staat na 86 jaar voor het eerst in de bestsellerlijst. Een nieuwe uitgave van het werk, waarin hij de Surinaamse geschiedenis beschreef vanuit een antikoloniaal gezichtspunt, komt deze week binnen op nummer 30 in de lijst van best verkochte boeken in Nederland.

Dat heeft boekenkoepel CPNB donderdag bekendgemaakt. De titel valt op in de lijst die verder grotendeels bestaat uit thrillers, voetbalbiografieën en boeken van BN’ers.

Het werk van De Kom staat opnieuw in de belangstelling door de Black Lives Matter-beweging en het maatschappijbrede debat over racisme. Bovendien staat Anton de Kom sinds vorige maand in de Canon van van de Nederlandse geschiedenis, als eerste Surinamer ooit.

De Kom publiceerde het boek, een felle aanklacht tegen racisme en koloniale uitbuiting, in 1934. De verzetsheld (1898-1945) geldt als een van de belangrijkste stemmen van de antikoloniale beweging aan het begin van de twintigste eeuw.

In 1921 vertrok hij naar Nederland. Hij deed een jaar vrijwillig dienst bij de Huzaren. In 1922 ging hij bij een adviesbureau in Den Haag werken. Daar werd hij een jaar later wegens een reorganisatie ontslagen, waarna hij vertegenwoordiger in koffie, thee en tabak werd voor de Haagse koffiebranderij Reuser en Smulders. Hier leerde hij zijn latere echtgenote kennen.

In Amsterdam staat een standbeeld ter nagedachtenis aan de bijzondere man, die in 1945 overleed in een Duits concentratiekamp.