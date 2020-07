De Binckhorst krijgt basisschool en kinderopvang

De gemeente Den Haag heeft het Junopark op de Binckhorst op het oog als geschikte locatie voor een basisschool en een kinderopvang. Het Junopark ligt aan de zuidelijke kant van de Trekvlietzone op het voormalige bedrijventerrein en grenst aan twee zijden aan water. Bij dit park komen ook 180 sociale woningen. Dat schrijven de wethouders Boudewijn Revis (VVD) en Hilbert Bredemeijer (CDA) in een brief aan de gemeenteraad.

Op de Binckhorst worden de komende jaren 5.000 woningen gebouwd, maar nog lang niet alle voorzieningen zijn vastgelegd. In elk geval is het de bedoeling dat er op de Binckhorst ruimte is om te wonen, werken en recreëren. De invulling van het gebied wordt beetje bij beetje duidelijker.

De plannen voor het Junopark zijn vastgelegd in een gebiedspaspoort. Een gebiedspaspoort is een nieuw middel dat wordt gebruikt bij gebiedsontwikkelingen om verschillende grondeigenaren bij elkaar te brengen. Het gebiedspaspoort vertaalt de regels van het omgevingsplan naar een specifieke locatie. Het voordeel van het werken met een gebiedspaspoort is dat, in het geval van gesnipperd grondeigendom, de kans zich voordoet om met partijen de focus te leggen om een meer integrale ontwikkeling van een gebied. In het bijzonder op plekken waar de gemeente ook grond in eigendom heeft.

“Behalve 5.000 woningen willen wij ook voldoende voorzieningen en een prettige openbare ruimte realiseren”, zegt wethouder Revis. “Een kinderopvang en basisschool horen hier natuurlijk ook bij. Het groene Junopark is de perfecte locatie hiervoor.” Wethouder Bredemeijer voegt toe: “Met een basisschool en kinderopvang gewoon om de hoek van je huis, wordt de Binckhorst een echte gezinswijk waar kinderen samen kunnen opgroeien op dit mooie plekje langs de Trekvliet.”