Fietsers na de zomer niet meer welkom in deel centrum

Het centrum van Den Haag wordt na de zomer voor een groot deel verboden gebied voor fietsers. Zij moeten vanaf oktober in de meeste straten afstappen. Die nieuwe maatregel moet een einde te maken aan de ‘onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie’ waarbij fietsers en wandelaars tegelijk gebruikmaken van dezelfde straten, meldt mediapartner Omroep West.

Volgens de gemeente is dat ‘delen’ van dezelfde ruimte al jaren een grote ergernis van veel bezoekers. Fietsers mogen voorlopig nog wel gebruik blijven maken van de Grote Marktstraat. Het stadsbestuur komt later met een plan om een einde te maken aan de door sommige mensen als gevaarlijk ervaren situatie hier.

Bij de herinrichting van het centrum in 2013 is ervoor gekozen om geen duidelijke scheiding te maken tussen voetganger- en fietsersgebied. De binnenstad is wat in vaktermen een shared spaceheet. Gevolg is dat veel mensen niet precies weten waaraan ze toe zijn. Volgens de Haagse wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) leidt dat tot een grote hoeveelheid klachten. ‘Veel bezoekers, vooral van buiten, hebben niet door dat er ook fietsers door de winkelstraten rijden. Fietsers en voetgangers kunnen na al die jaren nog steeds niet aan elkaar wennen.’

In de eerste helft van oktober gaan nieuwe regels gelden. Vanaf 11.30 uur ’s morgens tot de winkels sluiten mag dan in verreweg de meeste straten niet meer worden gefietst. Uitzondering is dus de Grote Marktstaat. En verder onder meer Spui, Hofweg, Raamstraat, Nieuwstraat, Dagelijkse Groenmarkt, Buitenhof, Lange Poten, Plein en Binnenhof: hier mag altijd worden gefietst.